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СМИ: Переговоры России и Украины состоятся 24 июля

СМИ: Переговоры России и Украины состоятся 24 июля Третий раунд переговоров между РФ и Украиной состоится 24 июля.
В регионе
21 июля 2025 г. 22:55
СМИ: Переговоры России и Украины состоятся 24 июля

Третий раунд переговоров между РФ и Украиной состоится 24 июля.

Как передает Report, об этом сообщил источник ТАСС.

"Встреча запланирована на 24 июля, прилет делегаций в Стамбул возможен 23-го", - сказал он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча российской и украинской делегаций запланирована на 23 июля и пройдет в Турции.

Отмечается, что российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

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