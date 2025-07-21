СМИ: Переговоры РФ и Украины может пройти в Стамбуле 24-25 июля

Следующий раунд переговоров РФ и Украины может пройти в Стамбуле 24-25 июля.
Как передает Report, об этом сообщает источник ТАСС.
"Идет согласование на 24-25 июля", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник ТАСС сообщил, что Стамбул останется площадкой российско-украинских переговоров.
Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что предложение российской стороне провести новый раунд переговоров на текущей неделе озвучил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.