СМИ: Переговоры РФ и Украины может пройти в Стамбуле 24-25 июля

Следующий раунд переговоров РФ и Украины может пройти в Стамбуле 24-25 июля.

Следующий раунд переговоров РФ и Украины может пройти в Стамбуле 24-25 июля.

Как передает Report, об этом сообщает источник ТАСС.

"Идет согласование на 24-25 июля", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Стамбул останется площадкой российско-украинских переговоров.

Напомним, что на днях президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что предложение российской стороне провести новый раунд переговоров на текущей неделе озвучил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.