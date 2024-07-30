NEWS.ru: "Передал Армению под управление США". Зачем Пашинян отдал радио американцам

Новым директором Общественного радио Армении (ОРА) стал Армен Колоян — бывший сотрудник радио "Свобода", гражданин США, последние 28 лет живший в Праге. Его предшественника Гарегина Хумаряна уволили из-за критики в адрес властей республики. Теперь журнали

Новым директором Общественного радио Армении (ОРА) стал Армен Колоян — бывший сотрудник радио "Свобода", гражданин США, последние 28 лет живший в Праге. Его предшественника Гарегина Хумаряна уволили из-за критики в адрес властей республики. Теперь журналист готовит судебный иск.

Как сообщает Report, об этом говорится в материале российского портала NEWS.ru.

Эксперты считают, что западные информационные ресурсы давно "обрабатывают сознание" народа Армении в антироссийском духе и развернуть этот тренд уже вряд ли получится. Почему армянские власти позволили США войти в свое медиапространство?

Как выбрали нового директора радио

29 июля Совет общественного вещателя провел голосование, по результатам которого вакантное место исполнительного директора ОРА занял Армен Колоян — 67-летний гражданин США, много лет проработавший в программном центре радио "Свобода" в Праге, где прожил более 28 лет. По данным армянской газеты "Грапарак", он был кандидатом, которого рекомендовали власти республики.

На пост главы ОРА Колояна избрали почти единогласно: он получил 5 голосов из 6. Кроме него в конкурсе приняли участие 7 кандидатов, среди которых 1 голос получила журналистка Назели Оганян, остальные — ни одного. В том числе и бывший директор радио Гарегин Хумарян, который рассчитывал переизбраться.

Срок его полномочий де-юре истек в апреле этого года, а де-факто еще раньше, после скандала, когда Хумарян от имени государственной радиостанции, которую он возглавлял, позволил себе критику в адрес армянского премьера Никола Пашиняна.

В феврале Пашинян в радиопередаче "Обстановка безопасности" назвал Декларацию о независимости Армении "сшитой бабушкой красной одежкой", а двух соседей — Турцию и Азербайджан — быками, которых "не надо дразнить". Он тогда предложил изменить декларацию о независимости, гимн и герб республики.

Хумарян раскритиковал эти заявления Пашиняна, обвинив власти в недостаточных мерах для повышения обороноспособности и уступках недружественным странам. По его мнению, армянам "по сути, предложили перестать быть теми, кто они есть".

Позднее он извинился перед аудиторией, заявив, что интервью премьер-министра "вряд ли можно считать хорошей журналистской работой". Однако по истечении срока его полномочий Совет общественного вещателя принял решение выбрать нового директора, а Хумаряна отстранить от должности.

Почему Хумарян решил подать в суд

После победы Колояна Хумарян выразил возмущение, что его место занял "не армянин, а гражданин США". Он также выразил недовольство тем, что в голосовании Совета не принимали участие независимые эксперты, как это принято с 2010 года. По его словам, в нынешнем составе Совета доминируют действующие и бывшие депутаты правящей партии, которые относятся к нему предвзято. Поэтому, уверен Хумарян, результаты голосования были определены заранее, а выборы стали лишь имитацией. На это, как заявил журналист, указывают посещения Колояном Дома правительства Армении. В связи с этим, сообщил экс-глава ОРА, он готовит судебный иск для оспаривания итогов голосования.

"Вопрос обсуждался с рядом наиболее авторитетных экспертов в этой области, и есть общее понимание, что ситуация должна получить соответствующую правовую оценку. Мы начинаем процесс обжалования результатов конкурса, скорее всего, с сегодняшнего дня. Процесс был предсказуемым, иски были подготовлены заранее", — заявил Хумарян в Facebook. Он также обратился к другим участникам конкурса с призывом добиваться восстановления независимой конкурсной комиссии.



Что происходит с армянскими СМИ

В Армении уверены, что гражданина США на пост исполнительного директора Общественного радио выбрали неслучайно. Влияние Вашингтона на армянские медиаресурсы, как и на практически все сферы общественной жизни Армении, сегодня колоссальное, рассказал автор влиятельного в стране Telegram-канала Микаэл Бадалян. По его словам, сейчас все оппозиционные СМИ в республике закрываются, вещание станций прекращается, а их частоты отдают лояльным власти ресурсам.

"Никол Пашинян передает Армению под внешнее управление США. Единственная задача Соединенных Штатов в республике — вытеснить Россию любыми способами, которые никоим образом не учитывают национальные интересы Армении и народа страны. Американцы хорошо понимают, что сфера медиа — важнейший инструмент сегодня. Информационная война не уступает войне на поле боя. Где-то она даже важнее. Мы обязаны бороться за умы людей. Если это будет упущено, будет очень сложно что-то доказать. А американцы доказывают, и делают это очень эффективно", — отметил Бадалян.

Он подчеркнул, что единственная информационная площадка в Армении, на которой сегодня оппозиционные ресурсы успешно сопротивляются давлению власти, — это Telegram. По его словам, эта соцсеть сейчас лидирует в армянском обществе по уровню "доверия и веры".

Как в Москве оценили назначение гражданина США главой армянского радио

Запад действует по той же методичке, которая была использована в свое время и в Грузии, и в Украине, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, "западники решили завладеть умами людей" с помощью СМИ. Теперь, по мнению депутата, в Ереване начнутся митинги и беспорядки.

"Прежде всего нужно завладеть умами людей, а для этого использовать свое влияние на СМИ. Поэтому и ставятся повсеместно западные креатуры, которые зависимы не только идеологически, они просто находятся на содержании иностранных НКО и различных фондов, подобных "Соросу". А раз в армянской прессе происходят вот такие изменения — ждите беды. Одновременно уже тренируются где-то отряды для уличных беспорядков, радикальные националисты, которые всегда тоже были оружием Запада", — сказал Журавлев.



Зачем Пашинян продвигает в Армении агентов влияния Запада

Отношения Москвы и Еревана заметно охладели за последние несколько лет. Армянские власти считают, что Россия, как союзник по ОДКБ, бросила республику во время второй войны в Карабахе в 2020 году. Разворот на Запад в Ереване объясняют желанием повысить безопасность страны. В начале июля Пашинян заявил, что Армения готова поднять уровень отношений с США до стратегического партнерства. По его мнению, такое партнерство будет способствовать "более благополучному будущему" как для Еревана, так и для Вашингтона.

Пашинян рассчитывает максимально ухудшить отношения с Россией и улучшить отношения с Западом, но боится простых жителей Армении, которые не хотят развития такого сценария, заявил директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков. По его словам, подконтрольные Западу ресурсы должны помочь армянскому премьеру снять это препятствие.

"Западные ресурсы хотят обработать сознание населения Армении в антироссийском духе, создать условия для более радикального переворота. Сам Пашинян, как известно, воспитанник фонда "Сорос". А все эти СМИ для него свое, родное. Мы видим еще одну тенденцию предательства в отношении России, разворота на Запад и ведения страны к катастрофе по пути "украинизации", — заключил Марков.