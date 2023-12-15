СМИ: Пашинян решил провести "кадровые чистки" в своей команде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил провести "кадровые чистки" в своей команде.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил провести "кадровые чистки" в своей команде.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Жоховурд" со ссылкой на источники.

Сообщается, что Пашинян поручил в кратчайшие сроки уволить всех тех чиновников, даже не высокопоставленных, которые не являются членами "Гражданского договора", не разделяют идей партии и "осмеливаются сохранять нейтралитет". Это касается всех сфер - здравоохранения, спорта, образования, включая средние школы и детсады и т.д.

На днях мэрия Еревана сообщила, что директора 11 детских садов были уволены. Источники сообщают, что основная причина - они не были членами правящей партии.

"Таким образом, мы можем констатировать, что бархатные революционеры, провозгласившие Армению "бастионом демократии", не терпят никакой критики, оппозиционных высказываний или несогласия", - отмечает издание.

Между тем, газета "Грапарак" сообщает о том, что со вчерашнего дня сотрудники службы безопасности Пашиняна "высадили десант" в Гюмри, где сегодня состоится собрание правящей власти. Встреча пройдет в одном из роскошных отелей города, который члены "Гражданского договора" забронировали на два дня.

Издание отмечает, что во избежание утечки информации Пашинян решил провести собрание в узком составе. В нем примут участие члены правления, правительства, спикер парламента, его заместители, председатели комиссий, главы территориальных организаций и общин.