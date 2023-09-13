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СМИ: Пашинян повторяет фатальные для его народа ошибки, совершенные в 2020 году

СМИ: Пашинян повторяет фатальные для его народа ошибки, совершенные в 2020 году Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторяет те же ошибки, которые он совершил накануне войны 2020 года и которые стали фатальными для его народа.
В регионе
13 сентября 2023 г. 05:40
СМИ: Пашинян повторяет фатальные для его народа ошибки, совершенные в 2020 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторяет те же ошибки, которые он совершил накануне войны 2020 года и которые стали фатальными для его народа.

Как передает Report, об этом пишет "Коммерсант".

Издание подчеркивает, что в отношениях России с одним из ближайших союзников, членом ОДКБ Арменией, возник серьезный кризис.

"Стороны обмениваются взаимными обвинениями. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил в интервью одной из итальянских газет, что вступление в стратегический союз с Москвой было ошибкой. Его жена едет в Киев и встречается с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ереван также предоставляет гуманитарную помощь Киеву впервые с начала российско-украинского конфликта. И, наконец, Армения проводит военные учения совместно с США и отзывает своего представителя из ОДКБ, не посылая никого вместо него", - перечисляет все последние события "Ъ".

При этом газета отмечает, что ситуация для Баку более благоприятна, чем когда-либо, более того, баланс сил, как показала 44-дневная война осенью 2020 года, явно в пользу Азербайджана.

Подчеркивается, что даже если бы Россия хотела помочь Армении, она глубоко увязла в Украине, а зависимый от Азербайджана в энергетическом плане Запад находится далеко и не может повлиять на положение вещей:

"Находясь в тупике, Никол Пашинян, судя по всему, уже думает о том, как объяснить грядущее поражение и возможные будущие уступки своим соотечественникам.

Кинувшись из крайности в крайность, премьер-министр Армении повторяет те же ошибки, которые он совершил накануне войны 2020 года и которые стали фатальными для его народа".

Газета в завершение констатирует, что Ереван находится не в том положении, чтобы демонстративно бросать вызов единственному теоретически возможному защитнику – Кремлю.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Paşinyan 2020-ci ildə etdiyi və xalqı üçün ölümcül olan səhvləri təkrarlayır

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