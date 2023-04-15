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СМИ: Пашинян поручил Общественному телевидению уволить поджегшего азербайджанский флаг

СМИ: Пашинян поручил Общественному телевидению уволить поджегшего азербайджанский флаг Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил Общественному телевидению (ОТ) уволить руководителя стилистической студии Арама Николяна за сожжение флага Азербайджана.
В регионе
15 апреля 2023 г. 11:07
СМИ: Пашинян поручил Общественному телевидению уволить поджегшего азербайджанский флаг
Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил Общественному телевидению (ОТ) уволить руководителя стилистической студии Арама Николяна за сожжение флага Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщает Aysor.am со ссылкой на источники.

Сообщается, что об этом поручении премьера информировали ОТ его сотрудники.

Напомним, что во время торжественной церемонии Николян выхватил у знаменосца флаг Азербайджана и поджег его, после чего вместе с ним сбежал со сцены. Позднее стало известно, что против него не будет возбуждено уголовное дело.

В связи с этим вандализмом сборная Азербайджана отказалась от участия в соревнованиях. Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет распространили совместное заявление, где в качестве причины указывается неспособность Армении обеспечить безопасность.

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Версия на английском языке Media: Pashinyan instructs Public Television to dismiss man who set Azerbaijani flag on fire

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