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СМИ: Пашинян перекрывает улицы Еревана

СМИ: Пашинян перекрывает улицы Еревана Центральные улицы Еревана перекрывают во время передвижения автоколонны премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
В регионе
23 ноября 2020 г. 05:21
СМИ: Пашинян перекрывает улицы Еревана
Никол Пашинян

Центральные улицы Еревана перекрывают во время передвижения автоколонны премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщает Yerkir Media, обнародовав при этом видеоматериал.

Отмечается, что другие транспортные средства не допускаются на улицы, когда караван, сопровождающий премьер-министра, движется по городу. Местные СМИ подчеркнули, что это было воспринято жителями с беспокойством.

На видео показано, что все это вызвало пробки в Ереване. Во время визита Пашиняна на улицах будут ограничены не только автомобили, но и пешеходы.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоKİV: Paşinyan Yerevanda küçələri bağlatdırır

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