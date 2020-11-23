СМИ: Пашинян перекрывает улицы Еревана

Центральные улицы Еревана перекрывают во время передвижения автоколонны премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Центральные улицы Еревана перекрывают во время передвижения автоколонны премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщает Yerkir Media, обнародовав при этом видеоматериал.

Отмечается, что другие транспортные средства не допускаются на улицы, когда караван, сопровождающий премьер-министра, движется по городу. Местные СМИ подчеркнули, что это было воспринято жителями с беспокойством.

На видео показано, что все это вызвало пробки в Ереване. Во время визита Пашиняна на улицах будут ограничены не только автомобили, но и пешеходы.