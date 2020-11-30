СМИ: Пашинян опасается обнародования реального положения дел в армии

Несмотря на то, что со дня подписания заявления о прекращении огня прошел 21 день, правительство Армении не сделало очередной призыв на действительную военную службу

Несмотря на то, что со дня подписания заявления о прекращении огня прошел 21 день, правительство Армении не сделало очередной призыв на действительную военную службу.

Как сообщает Report, об этом написала газета "Past".

"По нашим сведениям у правительство для этого есть несколько отговорок. Они боятся, что в нынешних тяжелых условиях станет известно истинное положение дел в армии и ложь Пашиняна раскроется.

С другой стороны, хоть и многочисленным оппозиционерам, в том числе заместителю председателя оппозиционной партии республиканцев Армену Ашотяну, были посланы повестки с призывом явиться в военкоматы, вот уже долгое время, как их не забирают в армию.

Поэтому, можно прийти к такому заключению, что правительство использует вопрос призыва как своеобразный политический инструмент. Правительство угрожает населению призывом, взяв в "заложники" не дает им возможности участвовать в политических процессах", - подчеркивается в статье.