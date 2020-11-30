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СМИ: Пашинян опасается обнародования реального положения дел в армии

СМИ: Пашинян опасается обнародования реального положения дел в армии Несмотря на то, что со дня подписания заявления о прекращении огня прошел 21 день, правительство Армении не сделало очередной призыв на действительную военную службу
В регионе
30 ноября 2020 г. 14:40
СМИ: Пашинян опасается обнародования реального положения дел в армии
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Несмотря на то, что со дня подписания заявления о прекращении огня прошел 21 день, правительство Армении не сделало очередной призыв на действительную военную службу.

Как сообщает Report, об этом написала газета "Past".

"По нашим сведениям у правительство для этого есть несколько отговорок. Они боятся, что в нынешних тяжелых условиях станет известно истинное положение дел в армии и ложь Пашиняна раскроется.

С другой стороны, хоть и многочисленным оппозиционерам, в том числе заместителю председателя оппозиционной партии республиканцев Армену Ашотяну, были посланы повестки с призывом явиться в военкоматы, вот уже долгое время, как их не забирают в армию.

Поэтому, можно прийти к такому заключению, что правительство использует вопрос призыва как своеобразный политический инструмент. Правительство угрожает населению призывом, взяв в "заложники" не дает им возможности участвовать в политических процессах", - подчеркивается в статье.

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Версия на английском языке Media: Pashinyan fears exposing of army's real situation
Версия на азербайджанском языке KİV: Paşinyan ordunun real vəziyyətinin ortaya çıxmasından qorxur

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