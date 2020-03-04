СМИ: Пашинян не может найти в силовых структурах доверенных людей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не может найти в силовых структурах доверенных людей. У него осталось всего 15 дней, чтобы предложить кандидатуры на должности начальника полиции и директора Службы национальной безопасности Армении.

Как сообщает Report , об этом пишет армянская газета "Жоховурд".

"Как известно, по предложению Никола Пашиняна, 19 сентября 2019 года президент Армен Саркисян назначил и.о. начальника полиции Армана Саркисяна, а и.о. директора СНБ Эдуарда Мартиросяна. То есть уже пять с половиной месяцев эти должности возглавляют временно исполняющие обязанности, однако такая ситуация не может продолжать более 6 месяцев.

В частности пункт 10 статьи 14 закона "О службе в полиции" устанавливает, что на вакантную должность в полиции может назначаться исполняющий обязанности, но не более чем в течение 6 месяцев. То же самое касается также закона "О службе в органах национальной безопасности, где это положение установлено в статье 23.

Получается, что премьер-министру осталось 15 дней, чтобы сориентироваться. А в чем причина подобной неопределенной ситуации? Не исключается, что премьер-министр не может найти в силовых структурах доверенных людей или решил использовать этот период для проверки руководителей силовых структур", - говорится в статье.