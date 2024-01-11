СМИ: Пашинян хочет назначить губернатором Армавирской области своего крестного

Премьер-министр Армении планирует назначить на пост губернатора Армавирской области своего крестного Давида Худатяна.

Премьер-министр Армении планирует назначить на пост губернатора Армавирской области своего крестного Давида Худатяна.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".

Худатян на данный момент занимает пост главы общины Армавир. В его администрации, по сообщению газеты, уже обсуждается вопрос его преемника.

По некоторым данным, Худатяна сменит его первый заместитель Варшам Саркисян.

Губернатор Армавирской области Эдвард Ованнисян был освобожден от занимаемой должности 5 января после визита в область премьера. В ходе посещения нескольких сел Пашинян обрушился с критикой на администрацию области из-за качества строительства новых спортзалов в школах.

Ранее губернатор Лорийской области Арам Хачатрян и председатель Комитета градостроительства Армен Гуларян освобождены от занимаемых должностей.

Ранее армянские СМИ сообщили о том, что Пашинян решил провести "кадровые чистки" в своей команде. Он поручил в кратчайшие сроки уволить всех тех чиновников, даже не высокопоставленных, которые не являются членами "Гражданского договора", не разделяют идей партии и "осмеливаются сохранять нейтралитет".