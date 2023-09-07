СМИ: Пашинян готовится отстранить от занимаемых должностей нескольких министров

В исполнительной власти страны напряженная и тревожная ситуация. Никол Пашинян недоволен министрами, и в ближайшее время в правительстве ожидается ряд увольнений.

В исполнительной власти страны напряженная и тревожная ситуация. Никол Пашинян недоволен министрами, и в ближайшее время в правительстве ожидается ряд увольнений.

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд".

"В центре внимания находятся министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян и министр окружающей среды Акоп Симидян, которые после выборов в Совет старейшин Еревана распрощаются со своими должностями", - отмечает издание.

Однако, согласно сведениям, муссируемым в исполнительной власти, Пашинян этим не ограничится. Свои посты могут покинуть также министр высокотехнологической промышленности Роберт Хачатрян и министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.

"Из-за разговоров об увольнениях в правительстве и сложилась напряженная ситуация, министры, затаив дыхание, ждут, кто станет следующей мишенью Пашиняна... Но пока не решен вопрос с их заменой. Ни для кого не секрет, что у Пашиняна сейчас напряженные отношения практически со всеми своими товарищами по команде. Он никому не доверяет и поэтому не находит замены министрам, которых в ближайшее время отправит в отставку", - сообщает издание.