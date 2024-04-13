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СМИ: Пашинян держит в секрете подробности встречи в Брюсселе

СМИ: Пашинян держит в секрете подробности встречи в Брюсселе Молчание и уклончивое поведение Никола Пашиняна после встречи в Брюсселе вызвали обеспокоенность в правящей партии.
В регионе
13 апреля 2024 г. 10:46
СМИ: Пашинян держит в секрете подробности встречи в Брюсселе

Молчание и уклончивое поведение Никола Пашиняна после встречи в Брюсселе вызвали обеспокоенность в правящей партии.

Как передает Report, об этом пишет армянское издание Грапарак.

По сообщению издания, спустя неделю после встречи в Брюсселе Пашинян так и не представил непубличные аспекты встречи, не дал оценок, как он обычно делал после встреч за пределами Армении.

"Члены правящей команды с нетерпением ждали, пока премьер-министр просветит своих единомышленников, поскольку в среду днем уже было известно, что парламентская оппозиция не будет участвовать на заседании правительства в парламенте и Пашинян мог бы поручить команде быстро завершить сессию и созвать закрытую. Однако он этого не сделал, усиливая подозрения своей команды", - пишет издание.

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    Версия на азербайджанском языке KİV: Paşinyan Brüsseldəki görüşün təfərrüatlarını gizli saxlayır
    Версия на английском языке Hraparak: Pashinyan keeps details of Brussels meeting in secret

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