СМИ: Пашинян держит в секрете подробности встречи в Брюсселе

Молчание и уклончивое поведение Никола Пашиняна после встречи в Брюсселе вызвали обеспокоенность в правящей партии.

Молчание и уклончивое поведение Никола Пашиняна после встречи в Брюсселе вызвали обеспокоенность в правящей партии.

Как передает Report, об этом пишет армянское издание Грапарак.

По сообщению издания, спустя неделю после встречи в Брюсселе Пашинян так и не представил непубличные аспекты встречи, не дал оценок, как он обычно делал после встреч за пределами Армении.

"Члены правящей команды с нетерпением ждали, пока премьер-министр просветит своих единомышленников, поскольку в среду днем уже было известно, что парламентская оппозиция не будет участвовать на заседании правительства в парламенте и Пашинян мог бы поручить команде быстро завершить сессию и созвать закрытую. Однако он этого не сделал, усиливая подозрения своей команды", - пишет издание.