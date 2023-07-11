СМИ: парламент Турции одобрит заявку о вступлении Швеции в НАТО на осенней сессии

Протокол о приеме Швеции в НАТО будет передан на рассмотрение Великому национальному собранию (парламент) Турции в ближайшее время, однако одобрен он, скорее всего, будет на осенней сессии, так как на этой неделе заксобрание республики уходит на летние ка

Протокол о приеме Швеции в НАТО будет передан на рассмотрение Великому национальному собранию (парламент) Турции в ближайшее время, однако одобрен он, скорее всего, будет на осенней сессии, так как на этой неделе заксобрание республики уходит на летние каникулы.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CNN Turk.

Осенняя сессия парламента Турции начинается 1 октября.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Литве, турецкий лидер дал согласие как можно скорее направить парламенту протокол о присоединении Швеции к альянсу.