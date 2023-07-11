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СМИ: парламент Турции одобрит заявку о вступлении Швеции в НАТО на осенней сессии

СМИ: парламент Турции одобрит заявку о вступлении Швеции в НАТО на осенней сессии Протокол о приеме Швеции в НАТО будет передан на рассмотрение Великому национальному собранию (парламент) Турции в ближайшее время, однако одобрен он, скорее всего, будет на осенней сессии, так как на этой неделе заксобрание республики уходит на летние ка
В регионе
11 июля 2023 г. 00:38
СМИ: парламент Турции одобрит заявку о вступлении Швеции в НАТО на осенней сессии

Протокол о приеме Швеции в НАТО будет передан на рассмотрение Великому национальному собранию (парламент) Турции в ближайшее время, однако одобрен он, скорее всего, будет на осенней сессии, так как на этой неделе заксобрание республики уходит на летние каникулы.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN Turk.

Осенняя сессия парламента Турции начинается 1 октября.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Литве, турецкий лидер дал согласие как можно скорее направить парламенту протокол о присоединении Швеции к альянсу.

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Версия на азербайджанском языке KİV: TBMM İsveçin NATO-ya üzvlük ərizəsini payız sessiyasında təsdiqləyəcək

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