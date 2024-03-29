СМИ: Отдаление от Москвы приведет к "настоящему самоубийству" Пашиняна

В Ереване 30 марта пройдет первый международный форум Армения — БРИКС, на котором обсудят экономическое сотрудничество республики с объединением. С инициативой его проведения выступили не официальные власти страны, а местные общественные организации. Фору

В Ереване 30 марта пройдет первый международный форум Армения — БРИКС, на котором обсудят экономическое сотрудничество республики с объединением. С инициативой его проведения выступили не официальные власти страны, а местные общественные организации. Форум состоится на фоне напряженных отношений Еревана с Москвой, которая председательствует в БРИКС в этом году.

Как сообщает Report , издание NEWS.ru подготовило материал о том, почему народ Армении пытается сохранять и развивать связи с РФ, пока власти всячески пытаются их разорвать.

В пресс-релизе форума Армения — БРИКС говорится, что основной целью мероприятия станет поиск новых путей экономического развития республики. По словам организаторов, в условиях глобализации Армении необходимо диверсифицировать экономические и внешнеполитические связи. В этом контексте они рассматривают объединение БРИКС как основного партнера для развития экономики страны. В этом году форум проводят впервые. В данный момент Россия занимает пост председателя в объединении.

"Первый международный форум Армения — БРИКС подчеркивает стремление Армении к активной интеграции в мировое экономическое сообщество и укреплению международных отношений. Мероприятие является шагом к расширению горизонтов сотрудничества и открытию новых перспектив для обоюдного развития и процветания", — подчеркнул председатель организационного комитета форума Мгер Аветисян.

Форум проводится при поддержке Российско-армянского делового совета. В рамках мероприятия запланированы пленарная и тематические сессии, где обсудят взаимодействие Армении с БРИКС, в том числе и перспективы развития аграрного сектора республики в контексте глобального сотрудничества. По итогам мероприятия будет подготовлен электронный сборник с аналитикой и разработками.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что форум организован неправительственными структурами. По ее словам, это говорит о том, что гражданское общество в Ереване заинтересовано в налаживании связей с другими странами, в частности с Россией. Вместе с тем дипломат упомянула и позицию официального Еревана, который устремился на Запад.

Позже с заявлением о политике Пашиняна выступил и глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что армянское руководство под надуманными предлогами сознательно ведет дело к "обрушению отношений с Россией". Однако, по его словам, сближение республики с Западом, наоборот, приведет к дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.

В материале напоминается, что 27 марта лидер оппозиционной Демократической партии Армении Арам Саргсян анонсировал акции протеста против действующей в Армении власти. Ее противники представили четырехстраничный документ, состоящий из 100 пунктов с главным требованием об отставке правительства во главе с Николом Пашиняном.

"Если наше требование не будет выполнено до 10 апреля, последуют акты гражданского неповиновения", — сообщил Саргсян. При этом политик заявил о колоссальной народной поддержке.

В беседе с NEWS.ru Саргсян заявил, что Пашинян и его команда взяли курс на полный разворот в сторону Запада. По его словам, никто не давал нынешнему правительству мандат на отказ от союзнических отношений с Россией. Он отметил, что отдаление от Москвы приведет к "настоящему самоубийству" Пашиняна.

По оценкам экспертов, при разрыве отношений с Москвой больше всего пострадает экономическая сфера Армении. В 2022 году товарооборот двух стран составил $4,8 млрд (в том числе российский экспорт — $2,8 млрд, импорт в Россию — $2 млрд). По сравнению с 2021-м он увеличился на 83,3%.

В 2023 году этот показатель достиг рекордных $7,3 млрд, причем экспорт и импорт практически уравнялись (53% / 47%). Экспорт из Армении вырос почти на 39% и составил $3,4 млрд. Во многом столь впечатляющие показатели стали возможны благодаря упрощенным требованиям к ввозу товаров в страны ЕАЭС, которые действуют, в том числе и в РФ.

Россия — один из крупнейших рынков сбыта для армянских производителей. В РФ поступает 98% армянской сельхозпродукции и 78% экспорта крепких алкогольных напитков.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов отметил, что основные расчеты между Россией и Арменией осуществляются в российских рублях, армянская валюта от рубля зависит больше, чем от европейской, основные торговые потоки по-прежнему нацелены в сторону Москвы.

"В силу геополитического положения и устоявшихся логистических схем Запад не сможет в обозримом будущем заменить РФ в сфере дешевых энергоносителей и торговли", - добавил чиновник.