СМИ: Основанием для отставки Саркисяна послужило наличие гражданства другой страны

Гражданство небольшого карибского государства Сент-Китс и Невис нашли у президента Армении Армена Саркисяна.

Гражданство небольшого карибского государства Сент-Китс и Невис нашли у президента Армении Армена Саркисяна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом пишет издание Hetq.am.

Издание пишет, что Саркисян в своем заявлении отметил несколько причин отставки, но они имеют мало отношения к реальным причинам. Реальным основанием для ухода стало наличие гражданства другой страны, как минимум, до момента избрания президентом.

В частности, Саркисян до недавних пор являлся гражданином островного государства в Карибском море – Сент-Китс и Невис.

На запрос о наличии другого гражданства Саркисян предложил представить доказательства. В частности, он сообщил, что много лет назад инвестировал в эту страну (гостиничный бизнес), после чего передал долю члену своей семьи. Саркисян начал процесс отказа от гражданства островного государства незадолго до избрания президентом.

Издание пишет, что президент, скорее всего, не вернется в Армению, так как ему может грозить уголовное преследование на основании подделки документов.

Напомним, 23 января президент Армен Саркисян подал в отставку, заявив, что Конституция мешает ему использовать свой потенциал для решения системных внутренних и внешнеполитических проблем.