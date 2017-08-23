СМИ: Около пяти тысяч российских пилотов могут лишиться лицензии

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Росавиация решила признать недействительными программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, что может привести к лишению свидетельств около 5 тыс. специалистов, сообщает Report со ссылкой на издание "Коммерсантъ".

"Росавиация отменила свое распоряжение от 2006 года, утверждавшее программы подготовки пилотов коммерческой авиации в образовательных учреждениях России. Таким образом, программы подготовки коммерческих пилотов в рамках среднего и дополнительного профессионального образования, одобренные до 1 января 2016 года, аннулируются", - пишет издание.