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СМИ: Офис президента Украины попытается отстранить Кличко от должности мэра Киева

СМИ: Офис президента Украины попытается отстранить Кличко от должности мэра Киева В ближайшее время Офис президента Украины попытается отстранить Виталия Кличко от должности мэра Киева.
В регионе
5 июня 2023 г. 16:24
СМИ: Офис президента Украины попытается отстранить Кличко от должности мэра Киева

В ближайшее время Офис президента Украины попытается отстранить Виталия Кличко от должности мэра Киева.

Как передает Report, об этом сообщает Страна.ua.

На сайте украинского лидера уже появилась петиция с призывом отстранить Кличко от должности на время расследования ситуации в связи с непригодностью бомбоубежища, возле которого погибли три человека 1 июня. В настоящее время комиссия, в состав которой входят представители Государственной службы Украины по ЧС, полиции и районных администраций и служб города, проверяют городские убежища.

В свою очередь сам Кличко после инспекции укрытий инициирует увольнение ряда руководителей районов, которые являются членами пропрезидентской партии "Слуга народа". В частности, речь идет о главах Печерского, Шевченковского и Деснянского районов Киева.

"Руководят этими комиссиями главы районов, которые были назначены Офисом президента без представления мэра Киева. То есть, это уже конфликт интересов. Комиссиями руководят абсолютно заинтересованные люди, как в таком случае можно говорить о прозрачности проверок", - говорит источник.

По его словам, отстранение Кличко не решит вопрос, а лишь даст Офису президента одно преимущество. Оно заключается в том, что после завершения военного положения у Офиса будут стартовые позиции перед выборами.

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Версия на английском языке Media: Ukraine president's office to try to remove Kyiv mayor Klitschko

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