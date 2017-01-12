Офис ОБСЕ в Ереване может закрыться

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Армянская сторона не смогла добиться консенсуса с ОБСЕ о продлении мандата ереванского офиса, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В результате отсутствия договоренности между сторонам, деятельность офиса "повисла в воздухе", пишут армянские издания.

Согласно существующей практике, мандат на деятельность национальных офисов продлевается каждый год на основе консенсуса стран-участниц ОБСЕ.

В МИД Армении пока воздерживаются от комментариев по поводу ситуации вокруг ереванского офиса ОБСЕ.