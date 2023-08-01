Один человек ранен в результате нападения на консульство Швеции в Измире

Неизвестный совершил нападение на консульство Швеции в Измире на западе Турции, тяжело ранен сотрудник дипмиссии.

Атаковавший консульство Швеции на западе Турции оказался психически неуравновешенным, начато расследование преступления, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В районе Конак 1 августа примерно в 12:45 в результате вооруженного нападения психически неуравновешенного человека был ранен наш гражданин, которого доставили на лечение в больницу Тепечик. Нападавший задержан с орудием преступления, начато расследование", - говорится в заявлении провинции Измир.

19:38

Неизвестный совершил нападение на консульство Швеции в Измире на западе Турции, тяжело ранен сотрудник дипмиссии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Mynet.

Нападавший имел сирийское гражданство. Отмечается, что вооруженное нападение он совершил из-за проблем с получением визы.

В результате нападения ранения получила гражданка Турции, работавшая в консульстве.