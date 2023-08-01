Один человек ранен в результате нападения на консульство Швеции в Измире

Атаковавший консульство Швеции на западе Турции оказался психически неуравновешенным, начато расследование преступления, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.
"В районе Конак 1 августа примерно в 12:45 в результате вооруженного нападения психически неуравновешенного человека был ранен наш гражданин, которого доставили на лечение в больницу Тепечик. Нападавший задержан с орудием преступления, начато расследование", - говорится в заявлении провинции Измир.
Неизвестный совершил нападение на консульство Швеции в Измире на западе Турции, тяжело ранен сотрудник дипмиссии.
Как передает
Нападавший имел сирийское гражданство. Отмечается, что вооруженное нападение он совершил из-за проблем с получением визы.
В результате нападения ранения получила гражданка Турции, работавшая в консульстве.