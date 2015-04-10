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    СМИ: Объемы иностранных инвестиций в Армении катастрофичны

    Мизерные инвестиции зафиксированы в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Объемы иностранных инвестиций в Армении катастрофичны. Как отмечает Report, об этом пишет армянская газета "Айкакан Жаманак".

    По информации издания, хотя сведения об иностранных инвестициях в Армении за первый квартал не подытожены, по предварительным данным, общий объем иностранных инвестиций, вложенных за первые три месяца 2015 года, находится в пределах 10 млн. долларов, тогда как в последние годы показатель за аналогичный период составлял 120-150 млн. долларов.

    В информации отмечается, что мизерные инвестиции зафиксированы в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве.

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