СМИ: Объемы иностранных инвестиций в Армении катастрофичны

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Объемы иностранных инвестиций в Армении катастрофичны. Как отмечает Report, об этом пишет армянская газета "Айкакан Жаманак".

По информации издания, хотя сведения об иностранных инвестициях в Армении за первый квартал не подытожены, по предварительным данным, общий объем иностранных инвестиций, вложенных за первые три месяца 2015 года, находится в пределах 10 млн. долларов, тогда как в последние годы показатель за аналогичный период составлял 120-150 млн. долларов.

В информации отмечается, что мизерные инвестиции зафиксированы в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве.