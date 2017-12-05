СМИ: Новым президентом Армении может стать Налбандян

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Самой вероятной кандидатурой на пост президента Армении, выборы которого состоятся в марте будущего года, может стать министр иностранных дел Эдвард Налбандян, передает Report со ссылкой на газету "Жаманак".

"Несмотря на то, что ему прочили пребывание на посту министра иностранных дел Армении, как минимум, до осени будущего года, когда он именно в этом статусе должен будет организовать саммит Франкофонии, однако для самого Налбандяна будет большой честью принять гостей саммита в должности президента", - отмечает армянское издание.