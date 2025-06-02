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СМИ: Новым послом России в Турции может стать Вершинин

СМИ: Новым послом России в Турции может стать Вершинин Россия намерена сменить своего посла в Турции. Новым главой дипмиссии станет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
В регионе
2 июня 2025 г. 13:23
СМИ: Новым послом России в Турции может стать Вершинин

Россия намерена сменить своего посла в Турции. Новым главой дипмиссии станет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Как передает Report, об этом пишет "Ъ" со ссылкой на трех источников.

Он сменит на посту посла РФ в Турции Алексея Ерхова, занимающего эту должность с 2017 года.

Вершинин занимал должность заместителя министра с марта 2018 года, до этого был директором департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Одновременно с этим с 2011 года занимал должность спецпредставителя министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию.

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