СМИ: Новым послом России в Турции может стать Вершинин

Россия намерена сменить своего посла в Турции. Новым главой дипмиссии станет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Россия намерена сменить своего посла в Турции. Новым главой дипмиссии станет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Как передает Report, об этом пишет "Ъ" со ссылкой на трех источников.

Он сменит на посту посла РФ в Турции Алексея Ерхова, занимающего эту должность с 2017 года.

Вершинин занимал должность заместителя министра с марта 2018 года, до этого был директором департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Одновременно с этим с 2011 года занимал должность спецпредставителя министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию.