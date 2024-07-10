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СМИ: Новым главой МИД Ирана может стать Аббас Арагчи

СМИ: Новым главой МИД Ирана может стать Аббас Арагчи Бывший замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи с большой долей вероятности станет главой внешнеполитического ведомства в правительстве нового президента Масуда Пезешкиана.
В регионе
10 июля 2024 г. 16:12
СМИ: Новым главой МИД Ирана может стать Аббас Арагчи

Бывший замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи с большой долей вероятности станет главой внешнеполитического ведомства в правительстве нового президента Масуда Пезешкиана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

По информации источников в окружении избранного президента, политические консультанты Пезешкиана считают, что Арагчи больше всего подходит для руководства МИД страны.

Сообщается, что Арагчи уже сейчас выполняет роль советника Пезешкиана по вопросам внешней политики. Он, в частности, консультировал избранного президента в ходе недавних телефонных бесед с лидерами групп исламского сопротивления и главами государств региона.

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Версия на азербайджанском языке Abbas Əraqçi İranın xarici işlər naziri ola bilər

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