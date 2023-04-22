СМИ: новый пакет санкций ЕС против РФ может включать запрет на транзит товаров

Европейский союз (ЕС) намерен предложить ввести запрет на транзит части товаров через территорию РФ в рамках нового, 11-го пакета антироссийских санкций.

Европейский союз (ЕС) намерен предложить ввести запрет на транзит части товаров через территорию РФ в рамках нового, 11-го пакета антироссийских санкций.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, ограничительные меры будут распространяться прежде всего на широкий список высокотехнологичных товаров и некоторые виды транспортных средств, которые Россия якобы могла бы использовать в войне в Украине.

Ожидается, что в пакет будут включены порядка 30 новых позиций, а также дополнительные ограничения в отношении некоторых российских компаний и организаций. Госкорпорация "Росатом", скорее всего, не будет включена в этот санкционный список, отмечает агентство.