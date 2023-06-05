СМИ: Новый глава МИД Турции усилит связи с Ближним Востоком и Северной Африкой

Новый министр иностранных дел Турции Хакан Фидан с высокой долей вероятности активизирует политику Анкары в сфере укрепления связей с государствами региона Ближнего Востока и Северной Африки, продолжая свой курс периода пребывания на посту главы турецкой

Новый министр иностранных дел Турции Хакан Фидан с высокой долей вероятности активизирует политику Анкары в сфере укрепления связей с государствами региона Ближнего Востока и Северной Африки, продолжая свой курс периода пребывания на посту главы турецкой разведки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источники сообщили о том, что на посту главы Национальной разведывательной организации Турции Фидан уже вел неофициальные переговоры с представителями руководства Египта, Израиля, ОАЭ, Ирака и Сирии в целях улучшения отношений между Анкарой и государствами. Этот курс характеризуется как часть более широкой турецкой внешнеполитической стратегии в регионе. Она предусматривает отход от региональных конфликтов и привлечение иностранных инвестиций, необходимых Турции на фоне экономических проблем.

Фидан возглавлял турецкую разведку с 2010 года и стал первым руководителем спецслужб страны, который возглавил МИД. На эту должность он был назначен 3 июня, когда переизбранный на новый срок президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил состав нового Кабинета министров.