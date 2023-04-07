СМИ: Никол Пашинян боится, что военные совершат переворот

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян опасается, что военные совершат переворот”.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опасается, что военные совершат переворот.

Как сообщает Report, об этом написала газета "Грапарак".

В статье указывается, что с этими опасениями связано предложение правительства о внесении изменений в закон о запрете военнослужащим выступать с политическими призывами и участвовать в митингах: "Проект изменений уже внесен в парламент и будет принят на следующей неделе. Согласно Конституции, Вооруженные Силы должны сохранять нейтралитет в политических вопросах, так зачем же правительство делает это?"

Издание со ссылкой на свои источники в правительстве сообщило, что, несмотря на видимое спокойствие властей, опасения Пашиняна стремительно растут: "В связи с наступлением Азербайджанской армии военные могут начать революцию. Правительство пытается предотвратить такой опасный сценарий".

Следует отметить, что некоторое время назад в парламенте Армении были предложены изменения в ряд законов, ограничивающие деятельность военных.