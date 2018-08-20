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    СМИ: Неизвестные обстреляли посольство США в Турции

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Неизвестные обстреляли здание американского посольства в Анкаре.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал CNN Turk.

    По его данным, инцидент произошел около 05:00 по местному времени, стрельба велась из автомобиля. Отмечается, что никто не пострадал.

    Стрелявшим удалось скрыться с места происшествия.

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