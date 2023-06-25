СМИ: НАТО связывалась с Минобороны России из-за ситуации с ЧВК "Вагнер"

НАТО опасается ядерного инцидента, в связи с чем между альянсом и Министерством обороны России состоялись "неформальные контакты" по ситуации с ЧВК "Вагнер".

НАТО опасается ядерного инцидента, в связи с чем между альянсом и Министерством обороны России состоялись "неформальные контакты" по ситуации с ЧВК "Вагнер".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое утверждение содержится в материале, размещенном в воскресенье в газете La Repubblica.

Согласно его версии, центральными темами переговоров между "президентом США Джо Байденом и главами ведущих европейских государств и правительств", среди которых не было премьер-министра Италии Джорджи Мелони, стали именно избежание риска эскалации и "недопущение ядерного инцидента".

По данным газеты, внимание НАТО было сосредоточено более чем на 1,4 тыс. ядерных боеголовок, готовых к немедленному применению. Как полагают авторы публикации, Запад хотел сразу же прояснить, что его "силы не играют никакой роли в действиях, на которые решаются" мятежники.