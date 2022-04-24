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СМИ: Nasdaq прекратит работу с российскими инвесторами

СМИ: Nasdaq прекратит работу с российскими инвесторами Биржи Nasdaq в США и странах Северной Европы с 29 апреля прекращают работу в России.
В регионе
24 апреля 2022 г. 21:36
СМИ: Nasdaq прекратит работу с российскими инвесторами

Биржи Nasdaq в США и странах Северной Европы с 29 апреля прекращают работу в России.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на письмо датского Saxo Bank клиентам.

Два клиента Saxo Bank подтвердили изданию получение письма. "Любые активные биржевые подписки на данные Nasdaq будут автоматически отменены, новые подписки невозможно будет подключить с 29 апреля", - отмечается в уведомлении банка.

Так, клиенты, проживающие в России, не будут иметь доступа к текущим или отложенным рыночным данным с бирж Nasdaq в США и Европе, если на их счете нет позиции, торгующейся на этих площадках. По таким позициям клиент будет получать отложенные котировки до тех пор, пока они не будут закрыты.

При этом повлиять на инвестиции через российских брокеров такие ограничения не должны, сказали источники.

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Версия на азербайджанском языке "Nasdaq" aprelin 29-dan etibarən Rusiya ilə əməkdaşlığı dayandıracaq

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