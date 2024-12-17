СМИ: Начинается заключительная фаза российско-украинской войны

Начинается заключительная фаза российско-украинской войны. Соглашение о прекращении боевых действий выглядит более реальным, чем когда-либо.

Начинается заключительная фаза российско-украинской войны. Соглашение о прекращении боевых действий выглядит более реальным, чем когда-либо.

Как передает Report, об этом пишет New York Times.

Издание замечает, что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы его страна вступила в НАТО, однако это вряд ли случится.

"Однако это, вероятно, останется невозможным. Поскольку как минимум 7 стран альянса выступают против членства Украины. Они предлагают отложить членство на неопределенный срок", - отмечается в статье.

NYT считает возможным создание коалиции, готовой обеспечить оборону Украины.

"Тем не менее, без участия США такое соглашение не будет надежным. А новоизбранный президент страны Дональд Трамп вряд ли подпишет такое соглашение", - уточняет издание.

Географическая безопасность Украины, по мнению автора статьи, важна не для американцев, а для европейцев: "Уже несколько европейских стран обсуждают вариант размещения своих войск в Украине после войны".

Напомним, что широкомасштабная война между Россией и Украиной началась 24 февраля 2022 года.