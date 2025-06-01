СМИ: На ж/д в Брянской области РФ произошел еще один подрыв

На железной дороге в Брянской области произошел еще один подрыв.

На железной дороге в Брянской области произошел еще один подрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на телеграм-канал Baza, инцидент зафиксирован около 11:00 по московскому (12:00 по бакинскому) времени на перегоне Унеча-Жеча.

Уточняется, что в это время там шел путеизмерительный поезд. Пострадавших нет, поезд повреждений не получил.

Напомним, что ночью в районе поселка Выгоничи в Брянской области в результате подрыва обрушился мост, в этот момент под ним проезжал пассажирский поезд. В результате происшествия погибли семь, пострадали 73 человека.