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СМИ: на западе Ирана убили офицера разведки КСИР

СМИ: на западе Ирана убили офицера разведки КСИР Офицер разведслужбы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) убит в ходе нападения, произошедшего в пятницу в провинции Керманшах на западе исламской республики.
В регионе
18 ноября 2022 г. 21:45
СМИ: на западе Ирана убили офицера разведки КСИР

Офицер разведслужбы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) убит в ходе нападения, произошедшего в провинции Керманшах на западе исламской республики.

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на местного чиновника.

По словам главы администрации города Сахне, расположенного примерно в 60 км к востоку от города Керманшах (административный центр одноименной провинции на западе Ирана), несколько протестующих напали в пятницу вечером на представителей силовых структур. В результате случившегося был убит офицер разведслужбы КСИР. Указывается, что сотрудники сил правопорядка арестовали нападавших.

Уличные протесты в Иране не стихают на протяжении двух месяцев. За это время в ряде регионов страны произошла целая серия нападений, жертвами которых стали как иранские силовики, так и мирные жители. В результате одной из таких атак, совершенной в среду на рынке в городе Изе в провинции Хузестан, погибли семь человек.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İranda SEPAH-ın zabiti öldürülüb

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