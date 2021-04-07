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СМИ: На московской встрече Пашинян постарается завоевать доверие России

СМИ: На московской встрече Пашинян постарается завоевать доверие России В статье говорится, что встреча с В.Путиным открывает доя Н.Пашинян новые реалии для более уверенного протекания выборов
В регионе
7 апреля 2021 г. 10:29
СМИ: На московской встрече Пашинян постарается завоевать доверие России
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"Премьер-министр Армении Никол Пашинян на ожидающейся 7 апреля встрече с президентом Владимиром Путиным постарается завоевать доверие Кремля".

Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд".

В статье, подготовленной до визита главы правительства в Москву, подчеркивается, что на встрече будут обсуждаться требования об отставке Пашиняна, внеочередные парламентские выборы в Армении 20 июня, тесное сотрудничество между двумя странам, ситуация в Карабахе.

В статье говорится, что встреча с В.Путиным открывает для Н.Пашиняна новые реалии для более уверенного протекания выборов.

Пашинян 7 апреля совершит рабочий визит в Москву.

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Версия на английском языке Media: Nikol Pashinyan will try to gain Russia's trust at Moscow meeting
Версия на азербайджанском языке KİV: Moskva görüşündə Nikol Paşinyan Rusiyanın etimadını qazanmağa çalışacaq

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