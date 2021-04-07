СМИ: На московской встрече Пашинян постарается завоевать доверие России

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян на ожидающейся 7 апреля встрече с президентом Владимиром Путиным постарается завоевать доверие Кремля".
Как передает Report, об этом пишет газета "Жоховурд".
В статье, подготовленной до визита главы правительства в Москву, подчеркивается, что на встрече будут обсуждаться требования об отставке Пашиняна, внеочередные парламентские выборы в Армении 20 июня, тесное сотрудничество между двумя странам, ситуация в Карабахе.
В статье говорится, что встреча с В.Путиным открывает для Н.Пашиняна новые реалии для более уверенного протекания выборов.
Пашинян 7 апреля совершит рабочий визит в Москву.