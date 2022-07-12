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СМИ: На главу Северной Осетии в Украине было совершено покушение

СМИ: На главу Северной Осетии в Украине было совершено покушение Глава Российской Республики Северная Осетия Сергей Меняйло попал в засаду диверсионной группы на оккупированной территории Украины.
В регионе
12 июля 2022 г. 23:12
СМИ: На главу Северной Осетии в Украине было совершено покушение

Глава Российской Республики Северная Осетия Сергей Меняйло попал в засаду диверсионной группы на оккупированной территории Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Baza, глава региона получил сотрясение мозга.

Отмечается, что С.Меняйло посетил Запорожскую область Украины вместе с добровольцами батальона "Алания", входящего в состав РФ. Глава Северной Осетии ехал в одном из автомобилей в районе города Гуляйполе, когда на колонну напала диверсионная группа - машины закидали гранатами.

По информации, несколько человек из лагеря получили ранения. С.Меняйло получил контузию.

Глава Северной Осетии опроверг эту новость и подчеркнул, что никакой диверсионной группы не встречал и уже находится на территории России.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Ukraynada Şimali Osetiya başçısına qarşı sui-qəsd cəhdi olub"

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