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СМИ: Муджтаба Демирчили назначен послом Ирана в Азербайджане

СМИ: Муджтаба Демирчили назначен послом Ирана в Азербайджане Новым послом Ирана в Азербайджане станет Муджтаба Демирчили.
В регионе
3 июня 2025 г. 01:45
СМИ: Муджтаба Демирчили назначен послом Ирана в Азербайджане

Новым послом Ирана в Азербайджане станет Муджтаба Демирчили.

Как передает Report, об этом сообщило иранское ISNA.

Согласно информации, новоназначенный посол Ирана в Азербайджане, как и указывалось до этого, является специалистом по Евразии.

"В настоящее время главный директор отдела Евразии Министерства иностранных дел Ирана Моджтаба Демирчили представлен как новый посол Исламской Республики Иран в Баку", – отметило агентство.

Ранее в понедельник Тегеран анонсировал назначение нового посла, но не раскрыл его имени.

Напомним, что публикации о назначении М.Демирчили послом в Азербайджане появились в иранских СМИ еще в апреле 2023 года. Тогда в пресс-службе иранского МИД сообщили, что аккаунт в Twitter (ныне Х - ред.), созданный на имя дипломата в качестве посла Ирана в Азербайджане, является фейковым.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİranın Azərbaycandakı yeni səfirinin adı açıqlanıb

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