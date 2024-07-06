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СМИ: Мост, соединяющий Армению с Грузией, будет передан Азербайджану

СМИ: Мост, соединяющий Армению с Грузией, будет передан Азербайджану Находящийся под оккупацией Армении мост у границ с Грузией будет возвращен Азербайджану.
В регионе
6 июля 2024 г. 17:22
СМИ: Мост, соединяющий Армению с Грузией, будет передан Азербайджану

Находящийся под оккупацией Армении мост на границе с Грузией будет возвращен Азербайджану.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Sputnik Армения".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян осмотрел строительство обходного участка трассы в селах Киранц (Гюней) и Ачаркут, пишет издание.

Согласно информации, новая дорога строится потому, что мост, находящийся на трассе из Армении в Грузию, в результате разграничения будет передан Азербайджану - как и два дома села Гюней, отрезок дороги и около 50 земельных участков.

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Версия на английском языке Bridge connecting Armenia with Georgia to be handed over to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке KİV: Ermənistanı Gürcüstanla birləşdirən körpü Azərbaycana təhvil veriləcək

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