СМИ: Мост, соединяющий Армению с Грузией, будет передан Азербайджану

Находящийся под оккупацией Армении мост у границ с Грузией будет возвращен Азербайджану.

Находящийся под оккупацией Армении мост на границе с Грузией будет возвращен Азербайджану.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Sputnik Армения".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян осмотрел строительство обходного участка трассы в селах Киранц (Гюней) и Ачаркут, пишет издание.

Согласно информации, новая дорога строится потому, что мост, находящийся на трассе из Армении в Грузию, в результате разграничения будет передан Азербайджану - как и два дома села Гюней, отрезок дороги и около 50 земельных участков.