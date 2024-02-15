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СМИ: Мошенники из Армении обманом завлекают индийцев в страну и оставляют на произвол судьбы

СМИ: Мошенники из Армении обманом завлекают индийцев в страну и оставляют на произвол судьбы В Армении распространился новый тип мошенничества: граждан Индии приглашают в страну обещая им заработок, с возможностью попасть в Европейские страны, однако на деле они оказываются обманутыми в чужой стране, без денег и возможности вернуться домой.
В регионе
15 февраля 2024 г. 12:41
СМИ: Мошенники из Армении обманом завлекают индийцев в страну и оставляют на произвол судьбы

В Армении распространился новый тип мошенничества - граждан Индии приглашают в страну обещая им заработок, с возможностью дальше попасть в Европу. Однако на деле они оказываются обманутыми в чужой стране, без денег и возможности вернуться домой.

Как передает Report, об этом сообщает индийский новостной портал Onmanorama.

Издательство отмечает, что тысячи молодых людей, преимущественно из индийского штата Керала, стали жертвами мошенников из Армении.

Как описывает Onmanorama, схема действия мошенников почти всегда одинакова: они предлагают керальцам работу в Армении, однако для прилета в страну необходимо иметь забронированный номер в отеле и обратный билет. Так, граждане Индии, как туристы попадают в Армению на заработки. Однако агент, который якобы помогал им за заблаговременно выплаченную немалую сумму денег исчезает, при этом бронь отеля бывает отменена, как и обратный билет. И жертвы мошенников остаются в затруднительном положении.

"В аэропорту Еревана и близлежащих районах можно увидеть множество индийцев с просроченными визами. Более половины из них - керальцы. Чтобы избежать штампа "депортация" в паспорте, они вынуждены платить огромные деньги", - отмечает издательство, добавляя, что штамп о депортации делает перспективу трудоустройства индийцев в других странах туманной.

Вся эта ситуация, утверждает издательство, стала одним из основных источников дохода в Армении, поскольку мафия "фальшивых рабочих мест"- в этой стране процветает.

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Версия на английском языке Media: Fraudsters from Armenia deceiving Indians into country leaving them in misery

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