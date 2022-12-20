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СМИ: Министр обороны России был в 75 километрах от линии фронта

СМИ: Министр обороны России был в 75 километрах от линии фронта Недавно министерство обороны РФ отчиталось, что Сергей Шойгу проверил "передовые позиции российских подразделений". Однако выяснилось, что министр обороны был 75 километрах от линии фронта.
В регионе
20 декабря 2022 г. 08:45
СМИ: Министр обороны России был в 75 километрах от линии фронта

Недавно министерство обороны РФ отчиталось, что Сергей Шойгу проверил "передовые позиции российских подразделений". Однако выяснилось, что министр обороны был 75 километрах от линии фронта.

Как передает Report, об этом сообщает проект GeoConfirmed в Twitter и издание "Радио Свобода".

Отметим, что 18 декабря стало известно, что министр обороны РФ проинспектировал группировку войск оккупантов в зоне проведения так называемой "спецоперации".

При этом минобороны заявляло, что Шойгу "совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений".

"На передовой Сергей Шойгу пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач", - говорится в сообщении ведомства.

Однако проект GeoConfirmed установил, что, несмотря на заявления российского министерства, на опубликованном ведомством видео Шойгу находился в десятках километров от передовых позиций оккупантов.

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Версия на азербайджанском языке Şoyqunun baş çəkdiyi “ön mövqelər” cəbhə xəttindən 75 km məsafədə imiş

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