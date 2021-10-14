СМИ: Министр иностранных дел Афганистана посетит Турцию

Высокопоставленная делегация Афганистана во главе с министром иностранных дел в сформированном движением "Талибан" временном правительстве Амиром Ханом Моттаки отправилась с визитом в Турцию. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, визит осуществляется п

Высокопоставленная делегация Афганистана во главе с министром иностранных дел в сформированном движением "Талибан" временном правительстве Амиром Ханом Моттаки отправилась с визитом в Турцию. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, визит осуществляется по приглашению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

В программе - переговоры по вопросам двусторонних отношений, гуманитарной помощи, торговли.

7 сентября захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" объявило состав нового правительства. Премьер-министром назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителями - лидер политического крыла радикалов мулла Абдул Гани Барадар и замглавы политического крыла движения мулла Абдул Салам Ханафи.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну.