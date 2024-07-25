О нас

СМИ: Министр экономики Армении может уйти в отставку

СМИ: Министр экономики Армении может уйти в отставку Министр экономики Армении Геворг Папоян может уйти в отставку.
В регионе
25 июля 2024 г. 13:01
СМИ: Министр экономики Армении может уйти в отставку

Министр экономики Армении Геворг Папоян может уйти в отставку.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники пишет газета "Грапарак".

По данным газеты, Папоян "терпеть не может эту работу и ежедневные контакты с премьер-министром Николом Пашиняном".

Отметим, что Папоян в начале марта этого года был назначен министром экономики после того, как 14 февраля Ваан Керобян подал в отставку. Затем Керобян стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях в процессе государственного тендера. В связи с этим Антикоррупционный суд в Ереване принял решение поместить Керобяна под домашний арест на два месяца.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю
Орбан опубликовал в соцсетях свой отчет главе Евросовета Мишелю
18 июля 2024 г. 21:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
24 июля 2024 г. 12:29
Хикмет Гаджиев: В конституции Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану
Хикмет Гаджиев: В конституции Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану
21 июля 2024 г. 11:24
Васадзе: В мирном соглашении Баку и Еревана не должно быть территориальных претензий, условия Ильхама Алиева реальны
Васадзе: В мирном соглашении Баку и Еревана не должно быть территориальных претензий, условия Ильхама Алиева реальны
21 июля 2024 г. 13:14
Остин и Умеров по телефону обсудили итоги саммита НАТО
Остин и Умеров по телефону обсудили итоги саммита НАТО
24 июля 2024 г. 00:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi