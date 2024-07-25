СМИ: Министр экономики Армении может уйти в отставку

Министр экономики Армении Геворг Папоян может уйти в отставку.

Министр экономики Армении Геворг Папоян может уйти в отставку.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники пишет газета "Грапарак".

По данным газеты, Папоян "терпеть не может эту работу и ежедневные контакты с премьер-министром Николом Пашиняном".

Отметим, что Папоян в начале марта этого года был назначен министром экономики после того, как 14 февраля Ваан Керобян подал в отставку. Затем Керобян стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях в процессе государственного тендера. В связи с этим Антикоррупционный суд в Ереване принял решение поместить Керобяна под домашний арест на два месяца.