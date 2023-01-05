СМИ: McDonald's намерена уйти из Казахстана

Американская компания McDonald's намерена уйти из Казахстана.
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По их информации, одной из основных причин возможного прекращения работы сети американских ресторанов быстрого питания в республике являются перебои в поставках продуктов.
Как заявили источники агентства, руководство McDonald's после начала войны РФ в Украине запретило местной компании ТОО Food Solutions KZ, которой принадлежит 24 ресторана McDonald's, закупать мясные котлеты в России.
По информации Bloomberg, руководство казахстанской компании не смогло перестроить схему поставок, так как закупка продукции в странах Европы и ее доставка по более высоким ценам привела бы к тому, что рестораны в Казахстане работали бы в убыток.