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СМИ: McDonald's намерена уйти из Казахстана

СМИ: McDonald's намерена уйти из Казахстана Американская компания McDonald's намерена уйти из Казахстана.
В регионе
5 января 2023 г. 01:12
СМИ: McDonald's намерена уйти из Казахстана

Американская компания McDonald's намерена уйти из Казахстана.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, одной из основных причин возможного прекращения работы сети американских ресторанов быстрого питания в республике являются перебои в поставках продуктов.

Как заявили источники агентства, руководство McDonald's после начала войны РФ в Украине запретило местной компании ТОО Food Solutions KZ, которой принадлежит 24 ресторана McDonald's, закупать мясные котлеты в России.

По информации Bloomberg, руководство казахстанской компании не смогло перестроить схему поставок, так как закупка продукции в странах Европы и ее доставка по более высоким ценам привела бы к тому, что рестораны в Казахстане работали бы в убыток.

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