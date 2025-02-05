СМИ: Лишенные финансирования USAID организации потребуют компенсации от властей Армении

Некоторые армянские организации после прекращения деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) намерены потребовать от правительства Армении компенсации за свои потери.

Некоторые армянские организации после прекращения деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) намерены потребовать от правительства Армении компенсации за свои потери.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак".

Издание не исключило, что финансирование этих организаций в ближайшем будущем не будет восстановлено, и в таком случае власти, возможно, возьмут на себя решение финансовых проблем отдельных НПО.

По данным газеты, решение о закрытии офисов USAID вызвало панику среди гражданских активистов в Армении, годами пользовавшихся американскими программами. Паника охватила и властные круги, поскольку они понимают, что теперь сами должны стать источником финансирования для лишившихся внешней поддержки.

В сентябре 2024 года правительство Армении утвердило увеличение до $250 млн финансирования страны через USAID. Согласно грантовому соглашению, подписанному между Арменией и США 29 июня 2022 года, эта сумма составляла $120 млн.

Ранее сообщалось о том, что штаб-квартира USAID, расположенная в Вашингтоне, закрыта решением американской администрации.