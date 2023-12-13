СМИ: КС Армении отказывается рассматривать иски парламентской оппозиции

Конституционный суд Армении делает все, чтобы не рассматривать обращения парламентской оппозиции. Речь идет о конституционности тех статей Регламента Национального собрания, по которым оппозиция, по сути лишена права выдвигать кандидатов на посты глав пар

Конституционный суд Армении делает все, чтобы не рассматривать обращения парламентской оппозиции. Речь идет о конституционности тех статей Регламента Национального собрания, по которым оппозиция, по сути лишена права выдвигать кандидатов на посты глав парламентских комиссий.

Как передает Repor, об этом пишет газета "Грапарак".

"Несмотря на то, что оппозиция имеет право возглавлять постоянные комиссии, именно парламентское большинство решает, кому из оппозиции занимать тот или иной пост, а кому - нет", - отмечает издание.

Вот уже больше года оппозиция представила иск в КС, однако 12 декабря он в очередной раз не был рассмотрен, объяснив это тем, что есть необходимость в дополнительном изучении.

Следующее заседание Конституционного суда назначено на 19 декабря.