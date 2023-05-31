СМИ: Конгресс США выдвинул условие для продажи Анкаре истребителей F-16

Президент США Джо Байден в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом признал, что Конгресс США ставит в качестве условия продажи Анкаре истребителей F-16 вступление Швеции в НАТО.

Президент США Джо Байден в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом признал, что Конгресс США ставит в качестве условия продажи Анкаре истребителей F-16 вступление Швеции в НАТО.

Об этом Report сообщает со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.

Соответствующие подробности недавнего телефонного разговора президентов сообщила журналист анкарского бюро издания Ханде Фырат.

Разговор состоялся 29 мая после второго тура президентских выборов в Турции, в которых выиграл Эрдоган. Байден, по словам Фырат, сказал, что "хочет продвинуться в вопросе продажи F-16, но Конгресс ставит условием Швецию". То есть одобрение со стороны Турции протокола о вступлении Стокгольма в альянс.

Американский лидер отметил, что "считает несправедливым нападки Запада" на Эрдогана. Эта фраза, по словам Фырат, вызвала удивление среди членов администрации Эрдогана, которые присутствовали при разговоре.

Администрация Байдена заявляла, что не ставит условием поставок Турции американских истребителей F-16 ратификацию Анкарой протоколов о вступлении Швеции в НАТО. Об этом заявила 30 мая на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.