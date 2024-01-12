СМИ: Киев не получит истребители F-35 из-за угрозы рассекречивания технологий

Украине не следует ожидать от США поставок истребителей F-35 из-за их дороговизны и неизбежности того, что данные машины будут сбиты и изучены российскими военными.

Украине не следует ожидать от США поставок истребителей F-35 из-за их дороговизны и неизбежности того, что данные машины будут сбиты и изучены российскими военными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский журнал National Interest.

"Украине не стоит рассчитывать на пожертвования в виде F-35", - утверждается в статье. Издание связывает это с тем, что эта модель истребителей "очень дорогая" и "стоит в два раза дороже", чем истребители F-16. Кроме того, российские военные "неизбежно" собьют такую машину, и это даст ей "возможность спроектировать истребитель пятого поколения". "Таким образом, предоставление Украине принципиально новых систем вооружения может быть не в интересах США", - резюмирует журнал.

Ранее представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Украина хотела бы в перспективе получить от США истребители пятого поколения F-35. По его словам, в настоящий момент республика считает своим приоритетом получение от США истребителей четвертого поколения F-16.

В конце августа Нидерланды заявили о готовности передать Украине 42 американских истребителя F-16, Дания пообещала Киеву 19 таких машин. Власти США одобрили данный шаг. В Киеве выражали надежду, что Украина получит истребители в первой половине 2024 года. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что это произойдет не раньше весны.