СМИ: Казахстан планирует начать производство турецких беспилотников Anka

Производство турецких разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka в Казахстане планируется начать в 2024 году.
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"Мы ставим цель не просто открыть производство, а передать опыт и технологии, чтобы в будущем Казахстан мог самостоятельно производить беспилотные летательные аппараты", - цитирует издание Огуза.
Ранее Минобороны Казахстана сообщало, что на юге республики прошли испытания беспилотника. По данным ведомства, опытная войсковая эксплуатация БПЛА будет длиться до марта 2024 года.
Напомним, что в мае 2022 года в Анкаре был подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве между компаниями Kazakhstan Engineering и Turkish Aerospace. Согласно документу, в Казахстане будет организована линия сборки и технического обслуживания ударных БПЛА Anka. Республика стала первой зарубежной страной, где будет налажено производство этих беспилотников. БПЛА имеет размах крыльев 17,5 м, его длина составляет 8,6 м, высота - 3,2 м. Вес аппарата составляет 1,7 тонны, беспилотник может нести до 350 кг груза и находиться с ним в воздухе до 30 часов. Крейсерская скорость Anka около 200 км/ч, он способен подниматься на высоту 9,1 тыс. м.