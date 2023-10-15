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СМИ: Казахстан планирует начать производство турецких беспилотников Anka

СМИ: Казахстан планирует начать производство турецких беспилотников Anka Производство турецких разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka в Казахстане планируется начать в 2024 году.
В регионе
15 октября 2023 г. 15:00
СМИ: Казахстан планирует начать производство турецких беспилотников Anka

Производство турецких разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka в Казахстане планируется начать в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщило издание inbusiness.kz со ссылкой на представителя компании Turkish Aerospace Эрола Огуза. По его данным, более точного срока назвать пока нельзя, так как стороны ведут подготовительную работу, высчитывается объем инвестиций.

"Мы ставим цель не просто открыть производство, а передать опыт и технологии, чтобы в будущем Казахстан мог самостоятельно производить беспилотные летательные аппараты", - цитирует издание Огуза.

Ранее Минобороны Казахстана сообщало, что на юге республики прошли испытания беспилотника. По данным ведомства, опытная войсковая эксплуатация БПЛА будет длиться до марта 2024 года.

Напомним, что в мае 2022 года в Анкаре был подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве между компаниями Kazakhstan Engineering и Turkish Aerospace. Согласно документу, в Казахстане будет организована линия сборки и технического обслуживания ударных БПЛА Anka. Республика стала первой зарубежной страной, где будет налажено производство этих беспилотников. БПЛА имеет размах крыльев 17,5 м, его длина составляет 8,6 м, высота - 3,2 м. Вес аппарата составляет 1,7 тонны, беспилотник может нести до 350 кг груза и находиться с ним в воздухе до 30 часов. Крейсерская скорость Anka около 200 км/ч, он способен подниматься на высоту 9,1 тыс. м.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Türkiyənin “Anka” PUA-larını istehsal etməyi planlaşdırır

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