СМИ: Кабмин Турции рассмотрит меры против Греции

Правительство Турции на заседании в понедельник, 5 сентября, под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассмотрит возможные меры противодействия Греции в связи с ростом в последние дни напряженности между двумя странами.

Правительство Турции на заседании в понедельник, 5 сентября, под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассмотрит возможные меры противодействия Греции в связи с ростом в последние дни напряженности между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщил государственный телеканал ТRТ.

Телекомпания со ссылкой на военные источники отметила, что с начала года зафиксировано 1 123 случая преследования и попыток перехвата турецких военных самолетов со стороны ВВС Греции. В 14 случаях турецкие истребители были "захвачены на радар" системами ПВО, что в Анкаре воспринимают в качестве враждебных действий.

Президент Турции призвал в минувшую субботу Грецию отказаться от политики напряженности по отношению к Анкаре, предупредив соседнюю страну о возможных для нее негативных последствиях.