СМИ: Израиль подверг бомбардировке военную базу Ирана в Сирии

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Израильские истребители подвергли бомбардировке военную базу Ирана в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на израильскую газету Haaretz, подвергнувшаяся нападению военная база находится в Аль Кисвая в 13 км от столицы страны - Дамаска.

После бомбардировки на территории были слышны мощные взрывы. После взрыва в регионе была прекращена подача электричества.

Как сообщается, военные признанного ООН правительства Сирии открыли ответный огонь по израильским истребителям.

В связи с происшествием Иран и силы Башара Асада пока не сделали никаких заявлений. Официальные лица Израиля отказались от комментариев.