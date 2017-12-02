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    СМИ: Израиль подверг бомбардировке военную базу Ирана в Сирии

    После бомбардировки на территории были слышны мощные взрывы

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Израильские истребители подвергли бомбардировке военную базу Ирана в Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на израильскую газету Haaretz, подвергнувшаяся нападению военная база находится в Аль Кисвая в 13 км от столицы страны - Дамаска.

    После бомбардировки на территории были слышны мощные взрывы. После взрыва в регионе была прекращена подача электричества.

    Как сообщается, военные признанного ООН правительства Сирии открыли ответный огонь по израильским истребителям.

    В связи с происшествием Иран и силы Башара Асада пока не сделали никаких заявлений. Официальные лица Израиля отказались от комментариев.

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