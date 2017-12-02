СМИ: Израиль подверг бомбардировке военную базу Ирана в Сирии

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Израильские истребители подвергли бомбардировке военную базу Ирана в Сирии.
Как сообщает Report со ссылкой на израильскую газету Haaretz, подвергнувшаяся нападению военная база находится в Аль Кисвая в 13 км от столицы страны - Дамаска.
После бомбардировки на территории были слышны мощные взрывы. После взрыва в регионе была прекращена подача электричества.
Как сообщается, военные признанного ООН правительства Сирии открыли ответный огонь по израильским истребителям.
В связи с происшествием Иран и силы Башара Асада пока не сделали никаких заявлений. Официальные лица Израиля отказались от комментариев.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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