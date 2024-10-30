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СМИ: Израиль нанес удар по космическому центру КСИР для производства ракет

СМИ: Израиль нанес удар по космическому центру КСИР для производства ракет Израиль нанес удар по космическому центру Шахруд в провинции Семнан в Иране, находящемуся под управлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в ходе атаки 26 октября.
В регионе
30 октября 2024 г. 08:17
СМИ: Израиль нанес удар по космическому центру КСИР для производства ракет

Израиль нанес удар по космическому центру Шахруд в провинции Семнан в Иране, находящемуся под управлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в ходе атаки 26 октября.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на новые спутниковые снимки американского оператора Planet Labs.

По данным газеты, в центральном здании Шахруда производят твердотопливные ракетные двигатели. Они используются для массового создания баллистических ракет средней дальности, с помощью которых Иран может наносить удары по Израилю.

Газета также сообщает, что, помимо центра, Израиль уничтожил иранские системы противовоздушной обороны (ПВО), отражавшие атаки для защиты нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также крупного газового месторождения и порта на юге Ирана.

Ранее портал Axios отмечал, что удар Израиля по Ирану вывел из строя важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет.

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