СМИ: Израиль нанес удар по космическому центру КСИР для производства ракет

Израиль нанес удар по космическому центру Шахруд в провинции Семнан в Иране, находящемуся под управлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в ходе атаки 26 октября.
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По данным газеты, в центральном здании Шахруда производят твердотопливные ракетные двигатели. Они используются для массового создания баллистических ракет средней дальности, с помощью которых Иран может наносить удары по Израилю.
Газета также сообщает, что, помимо центра, Израиль уничтожил иранские системы противовоздушной обороны (ПВО), отражавшие атаки для защиты нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, а также крупного газового месторождения и порта на юге Ирана.
Ранее портал Axios отмечал, что удар Израиля по Ирану вывел из строя важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет.