НПЗ Тебриза опроверг информацию об израильских атаках

Израиль нанес новые удары по Тебризу

В Тебризском НПЗ опровергли информацию об израильских атаках.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Nour News.

"Не было никаких атак на НПЗ, и мы работаем на максимальной мощности", - сообщили на предприятии.

12:58

Израиль нанес новые удары по Тебризу

Как передает Report, об этом сообщил иранский телеканал Press TV в своем аккаунте в соцсети "X".

"Дым поднимается в небо над Тебризом на северо-западе Ирана после удара Израиля", - говорится в сообщении, сопровожденном видеокадрами взрывов.

В свою очередь, Mehr News сообщает, что по имеющимс у него данным израильской атаке подверглась территория вокруг Тебризского нефтеперерабатывающего завода.