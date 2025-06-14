НПЗ Тебриза опроверг информацию об израильских атаках

В Тебризском НПЗ опровергли информацию об израильских атаках.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Nour News.
"Не было никаких атак на НПЗ, и мы работаем на максимальной мощности", - сообщили на предприятии.
12:58
Израиль нанес новые удары по Тебризу
Как передает Report, об этом сообщил иранский телеканал Press TV в своем аккаунте в соцсети "X".
"Дым поднимается в небо над Тебризом на северо-западе Ирана после удара Израиля", - говорится в сообщении, сопровожденном видеокадрами взрывов.
В свою очередь, Mehr News сообщает, что по имеющимс у него данным израильской атаке подверглась территория вокруг Тебризского нефтеперерабатывающего завода.