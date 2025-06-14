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НПЗ Тебриза опроверг информацию об израильских атаках

НПЗ Тебриза опроверг информацию об израильских атаках Израиль нанес новые удары по Тебризу
В регионе
14 июня 2025 г. 13:42
НПЗ Тебриза опроверг информацию об израильских атаках

В Тебризском НПЗ опровергли информацию об израильских атаках.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Nour News.

"Не было никаких атак на НПЗ, и мы работаем на максимальной мощности", - сообщили на предприятии.

12:58

Израиль нанес новые удары по Тебризу

Как передает Report, об этом сообщил иранский телеканал Press TV в своем аккаунте в соцсети "X".

"Дым поднимается в небо над Тебризом на северо-западе Ирана после удара Израиля", - говорится в сообщении, сопровожденном видеокадрами взрывов.

В свою очередь, Mehr News сообщает, что по имеющимс у него данным израильской атаке подверглась территория вокруг Тебризского нефтеперерабатывающего завода.

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Версия на английском языке Media: Israel launches new strikes on Tabriz
Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail Təbrizə yeni zərbələr endirib

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